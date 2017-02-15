Иван Белозерцев возглавит пензенскую делегацию на инвестиционном форуме в Сочи Экономика Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев возглавит делегацию региона на Российском инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи 27 и 28 февраля. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Планируется, что делегация посетит ряд сессий и круглых столов, а также пленарное заседание, на котором ожидается выступление председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. В этом году основной темой форума станет экономическое развитие регионов. Будут обсуждаться инструменты наращивания собственного экономического потенциала субъектов РФ, муниципальных образований, механизмы повышения эффективности госуправления и социальные проекты, масштабирование и реализация которых возможны в регионах. В рамках Российского инвестиционного форума состоится 27 массовых мероприятий, в числе которых — деловые встречи, дискуссии, заседания за круглым столом, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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