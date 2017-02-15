Иван Белозерцев возглавит пензенскую делегацию на инвестиционном форуме в Сочи
Печать
Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев возглавит делегацию региона на Российском инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи 27 и 28 февраля.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Планируется, что делегация посетит ряд сессий и круглых столов, а также пленарное заседание, на котором ожидается выступление председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.
В этом году основной темой форума станет экономическое развитие регионов.
Будут обсуждаться инструменты наращивания собственного экономического потенциала субъектов РФ, муниципальных образований, механизмы повышения эффективности госуправления и социальные проекты, масштабирование и реализация которых возможны в регионах.
В рамках Российского инвестиционного форума состоится 27 массовых мероприятий, в числе которых — деловые встречи, дискуссии, заседания за круглым столом, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.