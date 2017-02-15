16:06:14 Среда, 15 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
РЕЙТИНГИ СМИ «Медиалогия» включила ИА «PenzaNews» в топ-5 самых цитируемых медиаресурсов Пензенской области

Иван Белозерцев возглавит пензенскую делегацию на инвестиционном форуме в Сочи

15:49 | 15.02.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев возглавит делегацию региона на Российском инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи 27 и 28 февраля.

Иван Белозерцев возглавит пензенскую делегацию на инвестиционном форуме в Сочи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Планируется, что делегация посетит ряд сессий и круглых столов, а также пленарное заседание, на котором ожидается выступление председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

В этом году основной темой форума станет экономическое развитие регионов.

Будут обсуждаться инструменты наращивания собственного экономического потенциала субъектов РФ, муниципальных образований, механизмы повышения эффективности госуправления и социальные проекты, масштабирование и реализация которых возможны в регионах.

В рамках Российского инвестиционного форума состоится 27 массовых мероприятий, в числе которых — деловые встречи, дискуссии, заседания за круглым столом, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
Мэр Пензы вновь стал лидером медиарейтинга глав администраций столиц субъектов ПФО Более половины выпускников Пензы планируют сдавать ЕГЭ по обществознанию
В Кузнецке женщина попала под колеса иномарки Прокуратура Кузнецка открыла горячую линию по вопросам защиты прав предпринимателей
В Пензе пройдет просветительская акция «Мы сохраним тебя, русская речь» В Пензе пройдет фестиваль по скалолазанию
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама