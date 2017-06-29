ГК «Дамате» стала лауреатом премии «Права потребителей и качество обслуживания» Экономика

Пенза, 29 июня 2017. PenzaNews. Группа компаний «Дамате», производственные мощности которой расположены в Пензенской и Тюменской областях, стала лауреатом премии «Права потребителей и качество обслуживания».

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Жюри присудило ей победу в номинации «Товары народного потребления» в категории «Продукты питания. Птица».

Комментируя ИА «PenzaNews» столь высокую оценку результатов работы, в пресс-службе ГК «Дамате» отметили, что группа компаний с первого дня своей деятельности уделяла особое внимание вопросам качества.

«Все предприятия «Дамате» соответствуют самым высоким требованиям к организации производства. На объектах неукоснительно соблюдаются нормы международного законодательства в области санитарии и безопасности», — подчеркнули в пресс-службе.

В компании напомнили, что на производственных площадках внедрена и сертифицирована система менеджмента качества на основе ГОСТ Р ИСО 9001-2011, а соответствие требованиям безопасности пищевой продукции обеспечивается в рамках международной системы HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) на основе ГОСТ Р ИСО 22000-2007.

«Практически на каждом этапе технологического процесса осуществляется мониторинг параметров, обеспечивающих безопасность пищевой продукции», — отметили в ГК «Дамате».

В пресс-службе добавили также, что для покупателей открыта горячая линия, где все желающие могут задать вопрос или высказать предложения по качеству продукции: из мяса индейки — «Индилайт» и молочной — «Молком».

«Каждое обращение регистрируется и обрабатывается, доводится до сведения всех заинтересованных служб для оперативного реагирования. Срок рассмотрения составляет два рабочих дня. В особых случаях, когда требуется выезд на место или более тщательное расследование, он может продлеваться до семи дней. Ни одно замечание, поступившее в адрес компании, не остается без ответа. Вся информация принимается во внимание для улучшения процессов производства и обслуживания клиентов», — пояснили в пресс-службе ГК «Дамате».

Группа компаний «Дамате» — российский сельскохозяйственный холдинг, развивающий три направления деятельности: выращивание и переработка индейки, переработка молока и молочное животноводство.

Производственные мощности расположены в Пензенской и Тюменской областях.

В Пензенской области группе компаний принадлежит комплекс по производству мяса индейки. В 2016 году предприятие вышло на заявленные мощности — 60 тыс. тонн в убойном весе в год. Было принято решение о расширении существующих мощностей до 100–110 тыс. тонн. Общий объем инвестиций в проект составляет 25,6 млрд. рублей.

С 2012 года в состав «Дамате» входит крупнейший переработчик молока в Пензенской области — ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» («Молком») с сырным подразделением в городе Белинском. Благодаря масштабной реконструкции производства суммарная мощность переработки предприятия достигла 500 тонн в сутки.

В 2012 году компания увеличила количество направлений деятельности за счет появления в портфеле проекта по молочному животноводству. ГК «Дамате» при участии компании Danone ведет строительство молочно-товарного комплекса на 4 тыс. 600 голов в Тюменской области. После выхода на полную мощность новый комплекс будет производить примерно 40 тыс. тонн молока в год.

ГК «Дамате» начала отгружать продукцию на экспорт осенью 2015 года. Компания уже осуществила ряд поставок в страны Европейского союза и Евразийского экономического союза, Сербию, Вьетнам, Гонконг и Габон.