Изобретатель предложил губернатору сделать Заречный центром беспилотных технологий Экономика

Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. Конструктор Александр Мольков предложил губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву сделать Заречный центром по применению беспилотных технологий в регионе.

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«Есть город Заречный. Он имеет особый статус. Я предлагаю сделать его центром по применению беспилотных технологий в регионе. Здесь талантливые ребята работают, школьники, студенты, есть вся инфраструктура, есть завод «Старт», сокращается вооружение», — сказал он, обращаясь к губернатору в ходе приема граждан, состоявшегося в ДК «Дружба» в Заречном вечером в минувший понедельник, 21 августа.

Александр Мольков уточнил, что на данный момент создан беспилотный летательный аппарат, а также разработана информационно-аналитическая система управления территориями.

«На сегодняшний день у нас ключевой патент на беспилотный летательный аппарат, на способ аэрофотосъемки и на комплекс для его реализации. Это единственный патент в России, без которого […] ни одна фирма не имеет право ввозить на территорию России беспилотные летательные аппараты для аэрофотосъемки, производить и реализовывать», — пояснил зареченский разработчик.

По его словам, патент, выданный год назад, дает право на получение 10% от суммы любого госконтракта в данной сфере, но для этого нужно выставить претензии всем фирмам, которые производят, реализуют и оказывают услуги на основе этой технологии.

«Здесь нужна помощь. Мы обратились в торгово-промышленную палату, в управление инноваций, нам везде отказали. Сказали, что не в том регионе живете, поезжайте в другой, потому что нет специалистов по оценке этого патента, а эту работу в любом случае надо провести», — отметил Александр Мольков.

Он добавил, что необходимо наладить серийный выпуск беспилотных летательных аппаратов, предварительно произведя 10 экземпляров, пригодных для дальнейшего тиражирования, но для этого нет базы.

«То есть все ключевые права находятся на территории Пензенской области. Смысл заключается в том, чтобы воспользоваться этими правами, то есть попытаться организовать производство. […] Наша система позволяет в 10 раз точнее быть, чем любая космическая система. Космосъемка никогда не сможет снимать с точностью до 1 см на Земле. […] Сегодня то, что Вы видите по телевизору, летает 30 минут, максимум час, и его нужно перезаряжать. У нас здесь, в Пензе, находятся изобретатели, которые смогут увеличить продолжительность полета до 4 часов», — пояснил конструктор.

На это Иван Белозерцев ответил, что производство можно организовать на базе технопарка или одного из предприятий. Он уточнил, что для получения грантовой поддержки, если она необходима, требуется бизнес-план.

Александр Мольков пояснил, что есть возможность получить деньги на реализацию проекта от «Агентства стратегических инициатив» и «Национальной технологической инициативы» в рамках программы «АэроНет», но войти в нее можно только если у региона есть потребность в таких технологиях.

«Я предлагаю создать комплексную программу для территории Пензенской области, начиная от подготовки ребят — школьников, студентов, молодежи, как единой системы подготовки кадров для управления беспилотными летательными аппаратами и разработчиков», — добавил он.

Губернатор отметил, что проблема, с которой к нему обратился житель Заречного, комплексная, так как он предлагает не только наладить серийный выпуск и искать применение аппаратов, но и развивать дополнительное образование.

Иван Белозерцев поручил председателю правительства региона Николаю Симонову и ректору Пензенского государственного университета Александру Гулякову обсудить предложения Александра Молькова на профессиональной основе и внести предложения.

«Соберитесь с учеными, со специалистами, сделайте проектный офис и потом [...] доложите результат. […] Если я вижу, что будет результат, я готов в разумных пределах вложить средства на его реализацию», — сказал глава региона.

Он отметил, что результаты встречи необходимо обсудить в течение двух недель.