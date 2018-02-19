Пензенский губернатор дал месяц на разработку программы поддержки экспорта Экономика

Пенза, 19 февраля 2018. PenzaNews. Региональная программа поддержки экспорта продукции местных производителей должна быть разработана в Пензенской области. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

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По его словам, в рамках этой работы необходимо создать проектный офис, в который войдут заместители председателя регионального правительства Андрей Лузгин, Валерий Беспалов, Андрей Бурлаков, а также другие должностные лица.

«Готовьте эту программу. Мы должны и можем заложить деньги на эту программу», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 19 февраля.

Глава региона добавил, что важно разработать не только меры поддержки, но и продумать качественное брендирование пензенской продукции, отправляемой за рубеж.

«Срок — месяц», — уточнил Иван Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в октябре 2017 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил к декабрю разработать экспортную стратегию региона. При этом он потребовал уделить особое внимание вопросам поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

Результаты этой работы до настоящего времени не обнародованы.