Средняя ставка по ипотечным кредитам в Пензенской области уменьшилась до 10,7% Экономика

Пенза, 25 апреля 2018. PenzaNews. Средняя ставка по ипотечным кредитам составила в Пензенской области по итогам 2017 года 10,7%, в то время как в 2016-м она достигала 12,4%. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Произошло заметное оживление на рынке ипотечного кредитования при одновременном снижении банковских ставок. Количество выданных ипотечных кредитов выросло на 35,8%. Объем кредитования у нас увеличился на 41,7% к уровню 2016 года. Темпы роста объемов ипотеки в Пензенской области выше и среднероссийских, и выше, чем в Приволжском федеральном округе», — сказал он, выступая с отчетом о работе облправительства в ходе 8-й очередной сессии Законодательного собрания региона в среду, 25 апреля.

По словам Ивана Белозерцева, Пензенская область входит в число регионов ПФО с наиболее низкими ценами на рынке недвижимости.

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«Хотя, с моей точки зрения, […] все-таки цены на жилье у нас «кусаются» и по-прежнему являются для многих жителей Пензенской области еще пока недоступными», — отметил губернатор.

Он напомнил, что по итогам 2017 года было введено 886 тыс. кв. метров жилья.

«Строительная отрасль проходит кризис небезболезненно. Сокращение инвестиционных расходов предприятий, сохраняющиеся барьеры по кредитованию, падение спроса на жилье стали основными причинами снижения объема строительных работ», — пояснил глава региона.

Иван Белозерцев также упомянул о проблеме обманутых дольщиков, для решения которой власти региона, по его словам, делают все возможное.