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В Пензенской области снизился объем кредитов, выданных юрлицам и ИП

11:50 | 10.08.2018 | Экономика

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Пенза, 10 августа 2018. PenzaNews. Объем кредитов, выданных в Пензенской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за период с января по июнь 2018 года, снизился до 42,2 млрд. рублей, что на 5,5% меньше уровня первой половины 2017 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России.

В Пензенской области снизился объем кредитов, выданных юрлицам и ИП

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Физическим лицам было выдано 36,2 млрд. рублей, что на 45,2% больше, чем годом ранее», — отметили в учреждении.

В пресс-службе пояснили, что в целом сумма выданных банками кредитов — 78,4 млрд. рублей — на 12,7% больше уровня I полугодия 2017 года.

«Объем привлеченных банками средств населения по состоянию на 1 июля составил 126,1 млрд. рублей, увеличение к началу 2018 года — 4%. Депозиты юридических лиц сократились на 7% — до 10,8 млрд. рублей», — сказали в региональном отделении.

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