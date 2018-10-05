Пензенский кластер представил свои разработки на международном газовом форуме в рамках РЭН Экономика

Санкт-Петербург, 5 октября 2018. PenzaNews. Предприятия пензенского приборостроительного кластера «Безопасность» представили свои разработки на VIII Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2018), который организован в рамках «Российской энергетической недели» (РЭН).

Фото: ООО «ЦКР»

На едином стенде кластера можно увидеть продукцию двух компаний.

Специалисты зареченского предприятия «КСР-2» знакомят посетителей с контрольно-измерительными приборами для нефтегазовой, химической и теплоэнергетической промышленности — датчиками уровня байпасного и радарного типов.

Представители пензенской компании «Промгазтехнологии» демонстрируют промышленное газовое оборудование собственной разработки и производства.

Кроме того, пензенская продукция располагается на отдельных стендах выставки. Это разработки ЗАО «Пензенское конструкторско-технологическое бюро арматуростроения», научно-производственных предприятий «Технопроект» и «Сенсор».

Ожидается, что по итогам мероприятия участники заключат новые договоры о сотрудничестве и найдут новые каналы сбыта.

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Петербургский международный газовый форум проводится с 2011 года.

Мероприятие представляет собой площадку для обсуждения актуальных вопросов отрасли. Решения, принимаемые лидерами индустрии по итогам дискуссий, впоследствии напрямую влияют на формирование глобального газового рынка.

Отличительной особенностью форума является консолидация тематик выставочной и конгрессной программ.

В 2018 году ПМГФ проводился в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге со 2 по 5 октября.

Выставочная экспозиция пензенского кластера «Безопасность» организована при поддержке ООО «Центр кластерного развития» и регионального Минпрома.