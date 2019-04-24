На фабрике «Лером» выявлено нарушение антикоррупционного законодательства Экономика

Пенза, 24 апреля 2019. PenzaNews. Прокуратура Заречного Пензенской области выявила нарушение антикоррупционного законодательства в ходе проверки, проведенной в мебельной компании «Лером».

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«В нарушение федерального закона «О противодействии коррупции» информация о заключении трудового договора с бывшим сотрудником ИФНС по городу Заречному новым работодателем в установленный срок в этот орган направлена не была», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что по данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего», по результатам рассмотрения которого заместитель генерального директора по кадрам оштрафован на 20 тыс. рублей.

«По представлению прокурора города виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что еще одно административное дело по аналогичной статье возбуждено в отношении юридического лица — ООО «МК «Лером», оно направлено на рассмотрение мировому судье.