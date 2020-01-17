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Департамент госимущества обеспечил поступление в бюджет региона 142,5 млн. рублей

12:23 | 17.01.2020 | Экономика

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Пенза, 17 января 2020. PenzaNews. Департамент государственного имущества Пензенской области обеспечил поступление в бюджет региона в 2019 году неналоговых доходов в размере 142,5 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Департамент госимущества обеспечил поступление в бюджет региона 142,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что это составляет 103,1% к уточненному годовому плану.

«Увеличение поступлений неналоговых доходов против плана произошло прежде всего за счет эффективного использования государственного имущества, вовлечения в оборот новых объектов, реализации неиспользуемого имущества, проведения претензионной и исковой работы», — поясняется в тексте.

В сообщении добавляется, что объем неналоговых доходов увеличился на 19,1 млн. рублей к уровню 2018 года и на 73,3 млн. рублей к показателю за 2017-й.

В структуру доходов от использования государственного имущества входят поступления, получаемые в виде арендной платы за пользование земельными участками и объектами недвижимости; прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и дивиденды по акциям; суммы от реализации имущества и прочие.

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