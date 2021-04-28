В Пензе в I квартале введено 90 тыс. кв. метров жилья Экономика

Пенза, 28 апреля 2021. PenzaNews. 90 тыс. кв. метров жилья введено в эксплуатацию в Пензе в I квартале 2021 года, что на 7,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Пензастата.

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«Индивидуальными застройщиками [введено] 49,3 тыс. кв. метров», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что на долю Пензы приходится около половины от общего объема жилья, построенного в регионе в январе-марте текущего года.

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«В I квартале 2021 года за счет всех источников финансирования [в Пензенской области] введено 185,3 тыс. кв. метров жилья, это на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Индивидуальными застройщиками было введено 109,8 тыс. кв. метров жилья, это 86,9% к уровню января-марта 2020 года и 59,3% общего объема введенного жилья в целом по области», — сказано в сообщении.

Из него следует, что в регионе за три месяца введено в эксплуатацию 16 многоквартирных домов и 71 индивидуальный.

«По сравнению с январем-мартом 2020 года ввод жилых домов увеличился в 19 районах и городах области», — добавляется в тексте.