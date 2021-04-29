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Пензенский кластер «Безопасность» представил свою продукцию на выставке «Нефтегаз-2021»

10:01 | 29.04.2021 | Экономика

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Москва, 29 апреля 2021. PenzaNews. Пять компаний, входящих в пензенский приборостроительный кластер «Безопасность», представили свою продукцию на 20-й юбилейной международной выставке «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» («Нефтегаз-2021») в московском «Экспоцентре».

Пензенский кластер «Безопасность» представил свою продукцию на выставке «Нефтегаз-2021». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Участие предприятий в мероприятии организовано ООО «Центр кластерного развития» («ЦКР») при поддержке министерства промышленности и инновационной политики.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в «ЦКР», на выставке можно ознакомиться с продукцией ООО «Техноконсоль» и ООО «Пневмоконт», которые занимаются разработкой диспетчерской мебели премиум-класса. ООО «Научно-производственная фирма «Круг» демонстрирует вычислитель расхода нефти и нефтепродуктов «Цифройл», созданный при поддержке Фонда содействия инновациям. В экспозиции также представлены модули компрессорной станции и подготовки сжатого воздуха АО «ПО «Компрессорные машины» и компрессор для автомобильной газонаполнительной компрессорной станции ООО «НПП «Промгазтехнологии».

Выставка «Нефтегаз» организована АО «Экспоцентр» совместно с немецкой компанией «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» при поддержке министерства энергетики России и Минпромторга РФ под патронатом Торгово-промышленной палаты страны.

С 2016 года проводится ежегодно вместе с Национальным нефтегазовым форумом.

Выставка предоставляет возможность производителям и поставщикам из разных стран продемонстрировать специалистам новейшее нефтегазовое и нефтеперерабатывающее оборудование и технологии, установить новые и расширить существующие деловые контакты, обсудить с коллегами широкий круг стоящих перед отраслью вопросов.

В 2021 году мероприятие, рассчитанное на четыре дня, начало работу 26 апреля.

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