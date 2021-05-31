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Оборот пензенских предприятий общепита в январе-апреле составил 2,9 млрд. рублей

09:44 | 31.05.2021 | Экономика

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Пенза, 31 мая 2021. PenzaNews. Оборот предприятий общественного питания в Пензенской области в январе-апреле 2021 года составил 2 млрд. 936,1 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 1,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Оборот пензенских предприятий общепита в январе-апреле составил 2,9 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, в январе текущего года оборот кафе, ресторанов и баров составил 662,4 млн. рублей, в феврале — 664,2 млн. рублей, в марте — 767,8 млн. рублей.

В апреле показатель вырос до 841,7 млн. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2020 году оборот предприятий общественного питания в Пензенской области составил 8 млрд. 960,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 19,1% меньше по сравнению с 2019-м.

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