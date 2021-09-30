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Объем выданных в Пензенской области ипотечных кредитов вырос за 7 месяцев 2021 года на 68%

09:45 | 30.09.2021 | Экономика

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Пенза, 30 сентября 2021. PenzaNews. Объем ипотечных жилищных кредитов, предоставленных в Пензенской области физическим лицам, вырос в январе-июле 2021 года на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 21 млрд. 116 млн. рублей. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Банка России.

Объем выданных в Пензенской области ипотечных кредитов вырос за 7 месяцев 2021 года на 68%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

За 7 месяцев 2020 года они были выданы на сумму 12 млрд. 555 млн. рублей.

Количество предоставленных гражданам ипотечных жилищных кредитов увеличилось в регионе на 42%: с 6 тыс. 739 в январе-июле 2020 года до 9 тыс. 592 за аналогичный период 2021-го.

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, выданных гражданам в рублях, составила в Пензенской области в июле 2021 года 7,34%. Это максимальное значение с начала текущего года. Год назад показатель также был ниже — 6,87%.

Средневзвешенный срок по ипотеке в рублях составил в июле текущего года 249,7 месяца.

Задолженность физлиц по ипотечным жилищным кредитам в Пензенской области достигла к началу августа 2021 года 72 млрд. 896 млн. рублей.

Просроченная задолженность сократилась до 290 млн. рублей, или 0,4% от общего объема ипотечного портфеля.

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