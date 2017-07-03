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В Пензенской области 5 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по химии и истории

14:36 | 03.07.2017 | Образование

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Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Пять выпускников Пензенской области получили высший балл на ЕГЭ по химии и истории, которые прошли 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

В Пензенской области 5 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по химии и истории. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Четверо из них набрали 100 баллов по химии. Это ученик пензенской школы №59 Дмитрий Буксаев, Даниил Гончаров из губернского лицея, а также двое детей из Никольска — Дмитрий Быстраков из школы №1 и Софья Кустарникова из школы №2.

По истории в Пензенской области работу на 100 баллов выполнил только Андрей Дудукин из школы №9 города Каменки.

«Существенно снизилось число выпускников, которые не смогли преодолеть минимального порога по истории. Если в 2016 году таких выпускников было более 7%, то в этом году — 2,8%. Результат по химии тоже лучше прошлогоднего», — прокомментировала результаты экзаменов и.о. министра образования региона Лилия Чащина.

Таким образом, по итогам основного периода ЕГЭ в 2017 году в Пензенской области 25 работ пензенских выпускников получили высшие баллы. При этом один выпускник — Егор Крупкин, впервые в Пензенской области набрал 300 баллов по итогам трех экзаменов.
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