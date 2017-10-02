Потребность в новых детсадах имеется на Шуисте, в «Эко-квартале», «Спутнике» и Мичуринском Образование

Пенза, 2 октября 2017. PenzaNews. Потребность в создании новых мест в детсадах имеется в двух микрорайонах Пензы — Шуист и «Эко-квартал», а также в городе «Спутник» на территории села Засечного и в Мичуринском. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков, говоря об объектах, которые следует построить или отремонтировать в 2018 году.

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«Необходимо начать строительство детского сада в микрорайоне «Спутник» [...] на 415 мест. Общий объем строительства — более 270 млн. рублей, причем 50% — областной бюджет, 50% — муниципальный бюджет», — уточнил он, выступая с докладом на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 2 октября.

По словам министра, спрос составляет более 200 мест, на которые претендуют дети, которым в настоящее время 2,5 года.

«Мы предлагаем места из муниципалитета детям из города «Спутника», и родители возят [их в Пензу]. На сегодня в Пензе очереди нет. Есть свободные места в двух микрорайонах — в районе улицы Суворова и на Западной поляне», — пояснил Александр Воронков.

Он подчеркнул, что проблема нехватки мест в детсадах остро строит на Шуисте и в «Эко-квартале» в микрорайоне Арбеково.

По словам министра, в 2018 году в Пензе в местах в детсадах будут нуждаться более 250 детей в возрасте старше 3 лет.

«В Пензе мы планируем построить дополнительный корпус филиала детского сада №101 в районе Шуиста на 175 мест. […] Это около 140 млн. рублей. Также [предусмотрено софинансирование] 50% на 50%», — пояснил Александр Воронков.

По его словам, есть инвесторы, которые готовы вложить деньги в строительство объектов с рассрочкой платежа на 2 года.

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«Остро стоит вопрос — поселок Мичуринский Пензенского района. Там на 375 мест. Мы предполагаем […] строительство детского сада с возможностью использования части мест под начальную школу», — сообщил министр, уточнив, что в настоящее время в поселке детсад отсутствует вовсе.

Александр Воронков добавил, что также с инициативой о строительстве нового детского сада на 100 мест взамен имеющегося вышел глава администрации Неверкинского района.

«Он [старый детсад] деревянный, частично обложен кирпичом. Общая стоимость строительства — 68 млн. рублей», — уточнил глава министерства образования Пензенской области.

В свою очередь глава регионального Минстроя Александр Гришаев пояснил, что нынешнее здание детсада в Неверкино представляет опасность.

В продолжение темы Александр Воронков пояснил, что главам администраций в ближайшее время необходимо обеспечить разработку проектно-сметной документации, прохождение госэкспертизы и принять необходимые нормативные акты.