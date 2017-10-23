В Пензенской области второй сезон игры «Умники и умницы» посвятят войне 1812 года Образование

Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Роль Отечественной войны 1812 года в истории и культуре России станет главной темой второго сезона игры «Умники и умницы Сурского края», который стартует в Пензенской области в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

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Сначала ученики 9–11 классов станут участниками школьных отборочных этапов, которые будут организованы в формате викторин и квестов.

В декабре состоятся муниципальные этапы. Школьников ждут викторины с вопросами, которые будут составлены представителями регионального проектного офиса «Интеллектуальные игры».

Областной этап запланирован на конец февраля. В ходе него сильнейшие будут выявлены в разных возрастных категориях.

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По результатам сезона 25 учащихся 10 классов будут отобраны в команду, которая поборется за победу в игре с участием профессора МГИМО, телеведущего Юрия Вяземского. Еще 20 человек — ученики 9 и 11 классов — будут отобраны для участия в конкурсе экскурсий по улицам Пензы. Победители и участники этих конкурсов получат дополнительные баллы при поступлении в Пензенский государственный университет.

В марте для пензенских «умников» и «умниц» состоится подготовительный этап, в ходе которого будет выбрана тройка лучших — тех, кто займет места агонистов на дорожках в телестудии, а остальные будут участвовать в игре в качестве теоретиков.

В мае пройдут финальные игры, по итогам которых профессор Юрий Вяземский выберет лучших школьников для участия в телепроекте.