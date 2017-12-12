Руководители ГК «Дамате» встретились со студентами крупнейшего вуза Пензы Образование

Пенза, 12 декабря 2017. PenzaNews. Генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров и директор группы компаний по персоналу Полина Коннова встретились со студентами и преподавателями Пензенского государственного университета.

Фото: Acdamate.com

Мероприятие, призванное познакомить представителей крупнейшего вуза Пензы с достижениями сельскохозяйственного холдинга, планами его дальнейшего развития, а также с возможностями трудоустройства, вызвало большой интерес и собрало более 200 участников.

Выступая перед присутствующими, Рашид Хайров рассказал об основных направлениях работы компании.

Он отметил положительную динамику роста главных производственных, экономических показателей и сделал акцент на роли ГК «Дамате» в агропромышленном секторе Пензенской области и страны в целом.

В свою очередь Полина Коннова остановилась на ключевых вопросах кадровой политики.

Она пояснила, что среди основных ценностей компании — профессионализм, здоровый образ жизни, приверженность семейным традициям и способность работать в команде.

Директор по персоналу уточнила, что в настоящее время в ГК «Дамате» уже трудятся более 200 выпускников ПГУ, и группа компаний всегда рада приветствовать в своей команде молодых специалистов, желающих расти и развиваться, которые готовы работать на достижение общей цели.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе холдинга, по итогам встречи Рашид Хайров ответил на многочисленные вопросы студентов и преподавателей.

Группа компаний « Дамате » — российский сельскохозяйственный холдинг, развивающий три направления деятельности: выращивание и переработка индейки, переработка молока и молочное животноводство.

Производственные мощности расположены в Пензенской и Тюменской областях.

По итогам 2016 года ГК «Дамате» произвела 60,8 тыс. тонн мяса индейки и стала лидером по объемам производства в России, выйдя на заявленным мощности. Было принято решение о расширении существующих мощностей до 110 тыс. тонн. Общий объем инвестиций в проект составляет 25,6 млрд. рублей.

С 2012 года в состав «Дамате» входит крупнейший переработчик молока в Пензенской области — ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» («Молком») с сырным подразделением в городе Белинском. Благодаря масштабной реконструкции производства суммарная мощность переработки предприятия достигла 500 тонн в сутки.

В Тюменской области ГК «Дамате» при участии компании Danone построила молочно-товарный комплекс на 4 тыс. 600 голов. После выхода на полную мощность крупнейший в Сибири комплекс будет производить 45 тыс. тонн молока в год.

ГК «Дамате» начала отгружать продукцию на экспорт осенью 2015 года. Компания уже осуществила ряд поставок в страны Европейского союза и Евразийского экономического союза, Сербию, Вьетнам, Гонконг и Габон.