В Пензенской области 12 школ отремонтируют за счет сэкономленных средств Образование

Пенза, 29 июня 2018. PenzaNews. Двенадцать школ Пензенской области дополнительно включено в программу капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций благодаря экономии в размере почти 30 млн. рублей, образовавшейся по результатам торгов по определению подрядчиков. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

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По данным ведомства, из бюджета региона на капремонт школ в 2018 году было выделено 160 млн. рублей, еще 40 млн. рублей на эти цели направят муниципалитеты.

В феврале состоялся первый этап отбора, по итогам которого было определено 30 школ, которые войдут в программу.

По окончании торгов выбраны еще 12 учреждений, расположенных в Кузнецке, Башмаковском, Камешкирском, Кузнецком, Мокшанском, Наровчатском, Нижнеломовском, Пензенском, Сердобском, Спасском, Тамалинском и Каменском районах.