EN
16:23:55 Пятница, 29 июня
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области 12 школ отремонтируют за счет сэкономленных средств

13:32 | 29.06.2018 | Образование

Печать

Пенза, 29 июня 2018. PenzaNews. Двенадцать школ Пензенской области дополнительно включено в программу капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций благодаря экономии в размере почти 30 млн. рублей, образовавшейся по результатам торгов по определению подрядчиков. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В Пензенской области 12 школ отремонтируют за счет сэкономленных средств

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным ведомства, из бюджета региона на капремонт школ в 2018 году было выделено 160 млн. рублей, еще 40 млн. рублей на эти цели направят муниципалитеты.

В феврале состоялся первый этап отбора, по итогам которого было определено 30 школ, которые войдут в программу.

По окончании торгов выбраны еще 12 учреждений, расположенных в Кузнецке, Башмаковском, Камешкирском, Кузнецком, Мокшанском, Наровчатском, Нижнеломовском, Пензенском, Сердобском, Спасском, Тамалинском и Каменском районах.

Загрузка...
Читайте также
Объединению «ПензаХобби» переданы помещения на улице Октябрьской Александр Воронков призвал родителей лучше следить за детьми после происшествия на Суре
Журналисты из Армении напомнили, что Россия всегда являлась другом их страны Костандян после стажировки в Пензе хочет устроиться в русскоязычное СМИ в Армении
Молодежь проведет в Пензе флешмоб против абортов Татевик Костандян сравнила российскую и армянскую журналистику
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама