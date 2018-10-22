Учителя из Никольска и Колышлея вышли в финал конкурса «Растим гражданина» Образование

Пенза, 22 октября 2018. PenzaNews. Двое учителей из Никольска и Колышлея представят Пензенскую область в финале всероссийского конкурса «Растим гражданина», который пройдет в Москве с 7 по 9 ноября.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Учитель информатики и ИКТ школы №2 города Никольска Галина Пименова стала финалисткой в номинации «Воспитай патриота».

Учитель основ безопасности жизнедеятельности школы №2 Колышлея Сергей Сапожников отмечен в категории «Деятельность общественного объединения».

Всего в заочном этапе конкурса приняли участие более 3,5 тыс. конкурсантов из 67 субъектов России. В финал прошли 125 человек.

Предусмотрено пять номинаций: «Авторское мероприятие», «Программа воспитания», «Деятельность общественного объединения», «Воспитай патриота» и «Социальное проектирование».

Организатором конкурса является министерство просвещения РФ, непосредственным исполнителем — АНО «Агентство социальных технологий и коммуникаций», сообщает пресс-служба регионального Минобразования.