Анна Кузнецова осмотрела стенд о пензенском образовании на выставке в Москве Образование

Москва, 10 апреля 2019. PenzaNews. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка, уроженка Пензы Анна Кузнецова ознакомилась с проектами Пензенской области в ходе посещения выставки в рамках Московского международного салона образования, который начал свою работу на ВДНХ в среду, 10 апреля.

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На стендах представлена информация о сети учебных учреждений, приоритетных направлениях региональной политики, реализации национального проекта «Образование» и его ориентирах на период до 2024 года.

Также участники из Пензенской области привезли на мероприятие программно-методическую литературу, буклеты об образовательных технологиях и инновационных площадках, а также альбомы, посвященные реализации концепции культурного просвещения детей и молодежи.

В частности, посетители могут узнать о «Культурных субботах» и культурном дневнике школьника Пензенской области.

Кроме того, на выставке представлены пензенские журналы «Просвещение», «Деловой» и «Инноватор».

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Делегацию Пензенской области возглавила первый заместитель министра образования региона Лилия Чащина. Также в ее состав вошли педагоги-новаторы, чиновники, руководители инновационных площадок, сотрудники Института регионального развития (ИРР) и методисты учреждений дополнительного образования.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, в ходе деловой программы с докладом о программно-методическом обеспечении детсадов выступит начальник управления общего образования ИРР Елена Купецкова.

Победители всероссийского конкурса «Мои инновации в образовании», педагоги пензенского детского сада №89 «Солнечный лучик» Наталья Корженкова и Оксана Чередова расскажут о взаимодействии дошкольных образовательных учреждений и семей воспитанников через группу в социальной сети.

Кроме того, директор многопрофильной гимназии №13 города Пензы Елена Тымченко представит доклад о создании современной образовательной среды.

Заместители директора школы №4 Никольска Светлана Кухова и Светлана Ознобишина поделятся опытом организации художественно-творческого информационного медиацентра и телеканала внутреннего вещания.