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Мэр Пензы потребовал обеспечить безопасность при строительстве новой школы

08:54 | 18.04.2019 | Образование

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Пенза, 18 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал обеспечить безопасность при строительстве новой школы в 6-м микрорайоне Арбеково.

Мэр Пензы потребовал обеспечить безопасность при строительстве новой школы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Не должно быть беспрепятственного доступа к объекту, это вопрос безопасности. Надо сделать полноценное ограждение», — сказал он в ходе совещания по вопросу благоустройства территорий, состоявшегося в мэрии в минувшую среду, 17 апреля.

Также Виктор Кувайцев распорядился привести прилегающую к стройке территорию в порядок, сообщает пресс-служба горадминистрации.

11 февраля 2019 года МКУ «Управление капитального строительства Пензы» в лице начальника Игоря Умнова и ООО «СтройСити» в лице директора Романа Курловича заключили муниципальный контракт на строительство школы в 6-м микрорайоне Арбеково.

Его цена составила 435 млн. 580 тыс. 590 рублей.

Почти 305 млн. рублей будет выделено из федерального бюджета, около 85 млн. рублей — из регионального и примерно 46 млн. рублей — из городского.

Дата завершения работ — 15 декабря 2019 года.

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