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Александр Тряпицын из Пензы вновь стал призером олимпиады школьников

14:36 | 30.04.2019 | Образование

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Пенза, 30 апреля 2019. PenzaNews. Ученик 11 класса гимназии №44 Пензы Александр Тряпицын второй год подряд стал призером всероссийской олимпиады школьников.

Александр Тряпицын из Пензы вновь стал призером олимпиады школьников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В этом году он отличился на олимпиаде по математике, заключительный этап которой проходил в Перми. Учителем школьника является Ирина Киселева.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, на сегодняшний день 11 пензенских учащихся стали победителями и призерами всероссийской олимпиады школьников 2018–2019 учебного года.

Александр Тряпицын наряду с Романом Маловым, Дмитрием Шароновым и Михаилом Ефремкиным из губернского лицея представлял Пензенскую область на всероссийской олимпиаде по физике в Томске в 2018 году, однако не вошел в число призеров.

В 2018 году он сумел отличиться на олимпиаде по этому предмету.

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