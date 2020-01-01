В Пензенской области обозначат приоритеты развития допобразования Образование

Пенза, 9 сентября 2019. PenzaNews. Семинар-совещание, посвященный развитию системы дополнительного образования Пензенской области, пройдет 12 и 13 сентября.

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Ожидается, что его участниками станут руководители учреждений допобразования, методисты и специалисты администраций, курирующие данную сферу.

В центре их внимания будет реализация национального проекта «Образования».

На семинаре планируется обозначить приоритеты на период до конца 2020 года, обсудить обновление содержания дополнительного образования, финансовое обеспечение работы, а также вопросы межведомственного взаимодействия.

Семинар-совещание будет проходить на базе детского лагеря «Юность» в селе Ключи и технопарка высоких технологий в Пензе, сообщает пресс-служба министерства образования региона.