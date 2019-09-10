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Пензенские школы получат 49 новых автобусов

12:09 | 10.09.2019 | Образование

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Пенза, 10 сентября 2019. PenzaNews. 49 новых школьных автобусов поступят в Пензенскую область. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Пензенские школы получат 49 новых автобусов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пензенская область в числе лидеров среди субъектов ПФО по количеству новых автобусов, которые поступят в регион», — сказал он в ходе оперативного совещания в областном правительстве во вторник, 10 сентября.

Глава региона поручил министру образования Пензенской области Александру Воронкову составить список по районам, где будут высвобождаться старые транспортные средства, и внести предложения, как лучше эту технику использовать в дальнейшем.

«Смотрите, чтобы ни один автобус не продали за бесценок. У нас желающие могут найтись, поэтому — на строгий, жесткий контроль, и предложения [...] с учетом мнения главы муниципального образования», — добавил Иван Белозерцев.

Он призвал повторно провести инструктажи водителей школьных автобусов.

«Нужно исключить человеческий фактор и не допускать даже малейших нарушений при перевозке детей», — пояснил губернатор.

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