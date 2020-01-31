В пензенских школах пройдут тренировочные экзамены по математике и русскому языку Образование

Пенза, 31 января 2020. PenzaNews. Тренировочные экзамены по математике базового уровня и русскому языку будут проведены для учеников 11 классов школ Пензенской области 26 февраля и 3 марта соответственно. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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«Условия будут максимально приближены к реальным в период проведения экзаменов», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что это позволит организаторам отработать все процедуры, а выпускникам — эмоционально подготовиться к государственной итоговой аттестации.

«В 2020 году все пункты проведения экзаменов в Пензенской области будут работать по технологии печати экзаменационных материалов для участников ЕГЭ в аудиториях», — сказали в министерстве, уточнив, что это касается всего комплекта — и контрольных измерительных материалов (КИМ), и бланков.

В пресс-службе также обратили внимание на то, что работы участников будут сканироваться после завершения экзамена в штабе пунктов проведения ЕГЭ.