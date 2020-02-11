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В Пензе 27 февраля пройдет форум «Семья и школа: ценность сотрудничества»

12:55 | 11.02.2020 | Образование

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Пенза, 11 февраля 2020. PenzaNews. Классные руководители, психологи и родители учащихся примут участие в форуме «Семья и школа: ценность сотрудничества», который пройдет в Пензе в четверг, 27 февраля.

В Пензе 27 февраля пройдет форум «Семья и школа: ценность сотрудничества». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Будет организована работа секций «Эффективные практики воспитательной работы», «Педагоги и родители: преодоление противоречий воспитания», «Проблемы формирования ученического коллектива», «Ребенок и социум: личные ориентиры и общественные потребности», «Ребенок в семье: воспитание со смыслом», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе правительства Пензенской области.

Мероприятие состоится в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

Ожидается, что участники форума обменяются опытом и поделятся с коллегами передовыми практиками.

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