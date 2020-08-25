В Пензе формат линеек на 1 сентября определят директора школ Образование

Пенза, 25 августа 2020. PenzaNews. Торжественные линейки по случаю Дня знаний в Пензе состоятся, при этом их формат должны определить директора школ. Об этом сообщил начальник городского управления образования Юрий Голодяев.

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«Учебный процесс начнется в обычном режиме с традиционных линеек 1 сентября. Формат их проведения определяют администрации школ самостоятельно в зависимости от количества классов и учащихся», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии Пензы во вторник, 25 августа.

Юрий Голодяев добавил, что ситуация с коронавирусом повлияла на организацию учебного процесса.

«Уроки и перемены будут начинаться в разное время. Школы также самостоятельно составят расписание», — пояснил он.

По информации пресс-службы администрации Пензы, в образовательных организациях города будет обеспечено соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. Учитель при индивидуальной работе с учеником должен быть в маске. Вместе с тем использование средств защиты детьми необязательно — соответствующее решение отдано на усмотрение родителей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 27 августа.

