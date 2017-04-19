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В Заречном завершен прием заявок на «Формирование современной городской среды»

08:47 | 19.04.2017 | ЖКХ

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Заречный, 19 апреля 2017. PenzaNews. Более 80 заявок на участие в проекте «Формирование современной городской среды» подано в Заречном Пензенской области.

В Заречном завершен прием заявок на «Формирование современной городской среды»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Их прием на данный момент завершен.

78 заявок включают в себя предложения по благоустройству дворовых территорий. Причем все планируемые работы входят в так называемый минимальный перечень, не требующий софинансирования со стороны граждан. Авторы предложили выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия на внутридворовых территориях.

Еще три заявки, подготовленные организациями, предусматривают благоустройство наиболее посещаемых территорий.

«В течение недели муниципальная общественная комиссия произведет отбор территорий, подлежащих обязательному благоустройству, и рассмотрит все поступившие предложения на заседании. Если сумма, необходимая на проведение работ, указанных в заявках, не превысит выделенного лимита на проект, то все они будут реализованы в текущем году. Если же запрашиваемая сумма окажется больше, то часть заявок будет перенесена на следующий год», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в управлении общественных связей Заречного.
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