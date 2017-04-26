Мэр Пензы проинформировал губернатора о решении проблем дома на проспекте Победы ЖКХ

Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев проинформировал губернатора Ивана Белозерцева о мерах по решению проблем дома №86А на проспекте Победы, жительница которого обратилась к главе региона в ходе приема граждан с просьбой оказать содействие в переносе сроков капремонта с 2022 года на более ранний период.

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Она пояснила, что из-за изношенных инженерных коммуникаций на следующий отопительный сезон жильцы могут остаться без тепла. Также их беспокоит протекающая крыша.

Докладывая губернатору о положении дел, Виктор Кувайцев сообщил, что лично выезжал на место и контролирует выполнение соответствующих поручений.

«В настоящее время за счет средств управляющей компании проводится обследование технического состояния кровли и инженерных сетей. После получения протокола общего собрания, а также заключения экспертизы полный пакет документов будет направлен в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области», — сказал мэр.

Он добавил, что жильцам необходимо соблюдать платежную дисциплину — многие собственники не платят даже за содержание жилья.

«Старшая по дому практически в одиночку пытается решить вопрос с ремонтом. Спасибо ей за активную гражданскую позицию», — отметил Виктор Кувайцев.

Комментируя слова жительницы о несанкционированной парковке, он пояснил, что управляющей компании дано распоряжение привезти грунт для посадки деревьев, а также установить ограждения, чтобы автомобили не заезжали на газон.

В завершение беседы губернатор поручил держать на контроле вопрос о переносе сроков капремонта.

«Город Вам помогает, я это вижу», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба мэрии Пензы.