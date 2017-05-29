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Соглашение на строительство станций обезжелезивания в Кузнецке заключат в июне

12:48 | 29.05.2017 | ЖКХ

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Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Концессионное соглашение на строительство станций обезжелезивания в Кузнецке Пензенской области намечено заключить до 9 июня. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Семенов.

Соглашение на строительство станций обезжелезивания в Кузнецке заключат в июне

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Одна из компаний вышла с инициативой заключить концессионное соглашение. Проект данного соглашения размещен в открытом доступе, и до 9 июня данное соглашение будет подписано, если мы пойдем по данному пути. […] Для кузнечан это даст строительство двух станций обезжелезивания, реконструкцию напорного коллектора и приведение в нормативное состояние воды по содержанию железа», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 29 мая.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев поручил Дмитрию Семенову взять этот вопрос на личный контроль.

«Когда мы с концессионером московским обсуждали этот проект, [...] договорились, что эти станции мы построим в этом году. У них намерения эти есть. Нужно завершить юридические процедуры», — поставил задачу глава региона.
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