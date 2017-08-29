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В Богословке директор МУПа оштрафована за отсутствие квалификационного аттестата

11:02 | 29.08.2017 | ЖКХ

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Пенза, 29 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей назначено директору МУП «Благоустройство» в Богословке Пензенской области Елене Чуфаровой за нарушение законодательства в сфере лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами.

В Богословке директор МУПа оштрафована за отсутствие квалификационного аттестата

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что в нарушение требований Жилищного кодекса РФ директор предприятия Елена Чуфарова, являющаяся его единоличным исполнительным органом, не имела квалификационного аттестата при осуществлении деятельности по управлению многоквартирными домами», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что также в целях устранения выявленных нарушений руководителю предприятия было внесено представление, которое находится на рассмотрении.
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