В Богословке директор МУПа оштрафована за отсутствие квалификационного аттестата ЖКХ

Пенза, 29 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей назначено директору МУП «Благоустройство» в Богословке Пензенской области Елене Чуфаровой за нарушение законодательства в сфере лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами.

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«Установлено, что в нарушение требований Жилищного кодекса РФ директор предприятия Елена Чуфарова, являющаяся его единоличным исполнительным органом, не имела квалификационного аттестата при осуществлении деятельности по управлению многоквартирными домами», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что также в целях устранения выявленных нарушений руководителю предприятия было внесено представление, которое находится на рассмотрении.