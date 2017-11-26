Обнародованы данные о качестве воды в Пензе ЖКХ

Пенза, 26 ноября 2017. PenzaNews. Вода, подаваемая в системы городского водопровода в Пензе, соответствует требованиям СанПиН. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в выпуске №35 муниципальной газеты «Пенза», которое посвящено состоянию хозяйственно-питьевого водоснабжения за 9 месяцев 2017 года.

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В нем поясняется, что из 2 тыс. 423 отобранных и исследованных проб по санитарно-химическим показателям несоответствий установленным требованиям не выявлено, а по микробиологическим отклонения обнаружены в 26, что составляет 1,1% при допустимой норме 5%.

«По каждому случаю обнаружения микробиологических и санитарно-химических загрязнений в питьевой воде были проведены профилактические работы, включающие дезинфекцию и промывку трубопроводов», — подчеркивается в тексте.

В сообщении добавляется, что учреждением «Центр гигиены и эпидемиологии по Пензенской области» было отобрано 12 проб, которые исследованы на наличие вирусов — ни в одной из них они обнаружены не были.

«По водопроводной сети ООО «Горводоканал» все пробы отвечают требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что доля проб, не соответствующих нормативам по санитарно-химическим показателям, за девять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016-го снизилась с 8,5% до 7,8%.

«По водопроводной сети ООО «Горводоканал» 21,4% проб по результатам лабораторных исследований не соответствуют гигиеническим нормативам по содержанию железа», — поясняется в сообщении.

В тексте отмечается, что пробы были отобраны из водоразборных колонок по адресам: улица Парижской коммуны, 30 и 50, улица Инициативная, 16, улица Тухачевского, 25, улица Большая Бугровка, 48, улица Офицерская, 13 и 53, улица Краснодарская, 16, улица Мебельная, 51 и улица Осоавиахимовская, 3.

Согласно представленным данным, с января по сентябрь 2017 года в Пензе зарегистрирован 61 случай вирусного гепатита А, показатель заболеваемости составил 11,7% на 100 тыс. населения.

«Рост заболеваемости ВГА в сравнении с аналогичным периодом 2016 года составил 4,6 раз», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что большая часть нарушений качества питьевой воды зафиксирована в распределительной сети в застойных зонах частного сектора.

«При первом же выявлении нарушения ООО «Горводоканал», независимо от принадлежности сетей, производит их промывку и дезинфекцию», — подчеркивается в сообщении.