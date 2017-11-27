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Пензенский губернатор предложил выделить больше средств на создание комфортной среды

09:21 | 27.11.2017 | ЖКХ

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Пенза, 27 ноября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил увеличить объемы финансирования приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» из регионального бюджета в 2018 году.

Пензенский губернатор предложил выделить больше средств на создание комфортной среды

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Давайте подумаем — может быть, мы к этому проекту добавим больше финансирования», — сказал он, обращаясь к участникам оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 27 ноября.

Иван Белозерцев отметил, что данный проект востребован населением.

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По его словам, в случае принятия положительного решения для корректировки бюджета Пензенской области на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов, который принят в первом чтении, есть около двух недель.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2017 году Пензенская область получила на реализацию проекта более 272 млн. рублей. Из регионального и местных бюджетов, а также за счет средств жителей на эти цели было направлено еще свыше 42 млн. рублей.

В проекте были задействованы города Заречный, Сердобск, Никольск, рабочий поселок Мокшан, а также Кузнецк, Каменка, Нижний Ломов, Городище, села Богословка и Ленино Пензенского района.

Работы выполнены в 216 дворах и на 20 общественных территориях.
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