Пензенский губернатор предложил выделить больше средств на создание комфортной среды ЖКХ

Пенза, 27 ноября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил увеличить объемы финансирования приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» из регионального бюджета в 2018 году.

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«Давайте подумаем — может быть, мы к этому проекту добавим больше финансирования», — сказал он, обращаясь к участникам оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 27 ноября.

Иван Белозерцев отметил, что данный проект востребован населением.

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По его словам, в случае принятия положительного решения для корректировки бюджета Пензенской области на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов, который принят в первом чтении, есть около двух недель.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2017 году Пензенская область получила на реализацию проекта более 272 млн. рублей. Из регионального и местных бюджетов, а также за счет средств жителей на эти цели было направлено еще свыше 42 млн. рублей.

В проекте были задействованы города Заречный, Сердобск, Никольск, рабочий поселок Мокшан, а также Кузнецк, Каменка, Нижний Ломов, Городище, села Богословка и Ленино Пензенского района.

Работы выполнены в 216 дворах и на 20 общественных территориях.