Бригады по откачке воды с улиц Пензы работают в 25 проблемных точках ЖКХ

Пенза, 3 апреля 2018. PenzaNews. Бригады по откачке воды работают в 25 проблемных точках в тех районах Пензы, где наблюдаются локальные подтопления. Об этом сообщил начальник городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Алексей Михайлов в ходе совещания в мэрии во вторник, 3 апреля.

Фото: Penza-gorod.ru

По его словам, работа организована в круглосуточном режиме.

В свою очередь мэр Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что для рабочих должны быть созданы надлежащие условия.

«Необходимо проконтролировать, чтобы бригады, занятые в противопаводковых мероприятиях в ночное время, были обеспечены горячим питанием», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, после обсуждения противопаводковых мероприятий Виктор Кувайцев отпустил с совещания всех ответственных лиц, задействованных в этой работе.