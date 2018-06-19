В Пензенской области выявлены нарушения в сфере сбора и транспортировки отходов ЖКХ

Пенза, 19 июня 2018. PenzaNews. Нарушения в сфере сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) выявлены в деятельности ряда хозяйствующих субъектов Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«К примеру, в Колышлейском районе ООО «Управляющая компания», осуществляло деятельность по сбору, использованию, транспортировке и размещению отходов I–IV классов опасности без лицензии. Аналогичные нарушения выявлены в Вадинском, Лопатинском, Наровчатском и других районах. Руководители таких организаций привлечены к административной ответственности, им внесены представления», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в некоторых случаях у компании не было паспортов на опасные отходы.

«Так, в Малосердобинском районе у МУП ЖКХ «Универсал» отсутствовали паспорта на образующиеся отходы I–IV классов опасности. Аналогичные нарушения зафиксированы в Белинском, Лопатинском и других районах. Прокурорами приняты меры реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности», — сказала Светлана Артамонова.

Старший помощник прокурора отметила, что среди других нарушений — непроведение мониторинга в районе мест размещения отходов.