EN
10:59:05 Вторник, 19 июня
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области выявлены нарушения в сфере сбора и транспортировки отходов

09:01 | 19.06.2018 | ЖКХ

Печать

Пенза, 19 июня 2018. PenzaNews. Нарушения в сфере сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) выявлены в деятельности ряда хозяйствующих субъектов Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензенской области выявлены нарушения в сфере сбора и транспортировки отходов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«К примеру, в Колышлейском районе ООО «Управляющая компания», осуществляло деятельность по сбору, использованию, транспортировке и размещению отходов I–IV классов опасности без лицензии. Аналогичные нарушения выявлены в Вадинском, Лопатинском, Наровчатском и других районах. Руководители таких организаций привлечены к административной ответственности, им внесены представления», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в некоторых случаях у компании не было паспортов на опасные отходы.

«Так, в Малосердобинском районе у МУП ЖКХ «Универсал» отсутствовали паспорта на образующиеся отходы I–IV классов опасности. Аналогичные нарушения зафиксированы в Белинском, Лопатинском и других районах. Прокурорами приняты меры реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности», — сказала Светлана Артамонова.

Старший помощник прокурора отметила, что среди других нарушений — непроведение мониторинга в районе мест размещения отходов.

Загрузка...
Читайте также
В Каменке руководитель МУПа осуждена за незаконные премии в сумме 22 тыс. рублей В Пензенской области с начала года по программе капремонта заменили 126 лифтов
В Пензе подберут квалифицированные кадры для школы с IT-уклоном на Шуисте Школьников пригласили посетить «Тюремный замок» в Наровчате
В Заречном подведены первые итоги проекта по диспетчеризации служебного транспорта Прокуратура начала проверку после видеообращения работников «Пензхиммаша» к президенту РФ
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама