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В Пензе к 120-летию водопровода объявлен конкурс на лучший эскиз водоразборной колонки

11:40 | 11.09.2018 | ЖКХ

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Пенза, 11 сентября 2018. PenzaNews. «Горводоканал» объявил конкурс на лучшие эскизы арт-объекта в виде старинной водоразборной колонки и памятной крышки люка, организованный по случаю предстоящего 120-летия пензенского водопровода, которое будет отмечаться осенью 2018 года.

В Пензе к 120-летию водопровода объявлен конкурс на лучший эскиз водоразборной колонки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно его условиям, эскиз колонки должен быть размером не более 20 см. При этом его необходимо выполнить в стилистике русского художественного литья XIX века.

Размеры эскиза крышки люка произвольные. На нем должна быть предусмотрена надпись, посвященная 120-летию пензенского водопровода.

«22 ноября 1898 года после торжественной церемонии и благодарственного молебна с водоосвящением были приведены в действие паровые котлы в машинном отделении на улице Набережной. Вода из артезианской скважины стала поступать в городской водопровод. Этого события горожане ждали долгие годы. Из-за отсутствия системы водоснабжения Пенза в XIX веке не раз переживала большие пожары и вспышки холеры», — отметили в пресс-службе ООО «Горводоканал».

В компании добавили, что установка в центре Пензы арт-объектов, внешний вид которых определят сами жители, станет подарком городу к знаменательной дате.

Прием работ будет осуществляться по 23 сентября, а имена победителей планируется объявить через два дня. Ожидается, что они получат денежные вознаграждения, а их имена будут указаны на памятных объектах.

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