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В Пензе за неделю покрасят ограждения вдоль дорог

09:42 | 16.04.2019 | ЖКХ

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Пенза, 16 апреля 2019. PenzaNews. Ограждения, установленные на территории Пензы вдоль дорог для безопасности пешеходов, будут покрашены примерно за неделю.

В Пензе за неделю покрасят ограждения вдоль дорог. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил директор городского департамента ЖКХ Максим Иванкин, соответствующие работы были начаты накануне.

«К 9 мая приведем [в надлежащий вид]», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 16 апреля.

В свою очередь глава администрации Пензы Виктор Кувайцев подчеркнул, что завершить покраску необходимо не ко Дню Победы, а к общегородскому субботнику, который пройдет 20 апреля.

В качестве крайнего срока он назвал 25 апреля.

Виктор Кувайцев добавил, что при нехватке рабочей силы следует обратиться в центр занятости населения.

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