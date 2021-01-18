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Еще один номер телефона диспетчерской службы «Т Плюс» стал доступен в Пензе

11:14 | 18.01.2021 | ЖКХ

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Пенза, 18 января 2021. PenzaNews. Еще один номер телефона диспетчерской службы группы «Т Плюс» стал доступен клиентам в связи с переходом с января 2021 года в ведение компании 256 км квартальных трубопроводов, до этого принадлежавших МКП «Теплоснабжение города Пензы».

Еще один номер телефона диспетчерской службы «Т Плюс» стал доступен в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», ранее действовавшие номера муниципального казенного предприятия +7 (8412) 42-16-25 и 42-35-81 теперь являются нерабочими, вместо них начал функционировать новый — 20-99-00.

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«Таким образом, клиенты «Т Плюс» могут обратиться к энергетикам по трем номерам: по телефону 20-99-00 — в диспетчерскую службу квартальных теплосетей; 20-98-80, 20-98-79 — в диспетчерскую службу АО «Т Плюс Теплосеть Пенза», — уточнили в филиале.

В пресс-службе подчеркнули, что компания полностью готова к возникновению нештатных ситуаций как на магистральных, так и на внутриквартальных трубопроводах: закуплены необходимые материалы, сформировано 11 аварийно-ремонтных бригад, ежедневно на дежурстве находится 34 единицы спецтехники.

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