В Пензе прокуроры выявили многочисленные факты несвоевременной очистки придомовых территорий и крыш МКД от снега и льда

14:02 | 06.02.2026 | ЖКХ

Пенза, 6 февраля 2026. PenzaNews. Прокуроры в Пензе выявили многочисленные нарушения в деятельности управляющих, обслуживающих организаций и товариществ собственников жилья, допустивших несвоевременную очистку придомовых территорий и крыш домов от снежно-ледовых отложений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Пензе прокуроры выявили многочисленные факты несвоевременной очистки придомовых территорий и крыш МКД от снега и льда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Районными прокурорами в Пензе руководителям организаций внесено 32 представления, возбуждено семь дел об административных правонарушениях, 45 должностных лиц предостережено о недопустимости нарушения требований закона», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что, как показали проведенные в январе проверки, органами местного самоуправления и ответственными организациями не была обеспечена надлежащая расчистка автомобильных дорог, тротуаров и пешеходных зон от снега и наледи.

«С целью их устранения прокурорами внесено четыре представления и возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12. 34 КоАП РФ», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что в ходе горячей линии, состоявшейся 3 и 4 февраля, от жителей Пензы в надзорное ведомство поступило более 250 звонков по вопросам ненадлежащего содержания автомобильных дорог, кровель крыш и придомовой территории.

«Районным прокурорам поручено провести необходимые проверочные мероприятий, дать оценку действиям ответственных лиц и при наличии оснований принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Устранение нарушений находится на контроле регионального надзорного ведомства», — подчеркивается в тексте.


