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В Пензенской области следователи выясняют обстоятельства гибели мальчика от ожогов

11:10 | 28.02.2017 | Происшествия

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Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Представители следственного управления СКР по Пензенской области выясняют обстоятельства гибели мальчика от ожогов.

В Пензенской области следователи выясняют обстоятельства гибели мальчика от ожогов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По официально неподтвержденным данным, ребенок получил их во время купания, когда из крана в частном домовладении на него полилась горячая вода. В это время рядом с ним находилась бабушка, так как его мать отбывает наказание за ранее совершенное преступление в местах лишения свободы.

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В следственном управлении СКР по региону, факт гибели мальчика подтвердили, не уточнив при этом, когда именно и где случилась трагедия.

«В обстоятельствах происшествия разбираются следователи регионального Следственного комитета», — прокомментировала ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина во вторник, 28 февраля.

Она добавила, что по результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
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