В Пензенской области с 29 апреля зафиксировано почти 150 возгораний сухой травы Происшествия

Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. 147 фактов возгорания сухой травы и мусора зафиксировано в Пензенской области с 29 апреля по 1 мая. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по региону Сергей Козлов.

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«Наибольшее количество выездов […] зафиксировано в Пензе — 34, Иссинском районе — 16, Бессоновском — 16, Нижнеломовском — 14, Лунинском — 14», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона во вторник, 2 мая.

Сергей Козлов добавил, что в Заре трава сгорела на площади примерно 50 га.

По его словам, до того момента, пока на место не выехали зампред областного правительства Дмитрий Семенов и мэр Пензы Виктор Кувайцев, должных мер принято не было.

«Было предотвращено нами порядка пяти загораний. Народ бездумно находится там — неопахано, сильный ветер», — описал он обстановку.

Сергей Козлов отметил, что сложная ситуация сложилась в Колышлейском районе.

«Чудом отстояли дачный поселок. [...] Зажгли свалку, и оно пошло вниз. [...] Хорошо вовремя прибыли подразделения и отстояли поселок», — пояснил начальник ГУ МЧС.

Он уточнил, что на территории 14 муниципальных образований, в том числе в Пензе, введен особый противопожарный режим, главам администраций остальных районов рекомендовано объявить его при ухудшении обстановки.

Сергей Козлов сообщил также, что с 29 апреля по 1 мая было зафиксировано пять очагов пожара в лесах Пензенской области.