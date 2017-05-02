02:41:51 Среда, 3 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензенской области с 29 апреля зафиксировано почти 150 возгораний сухой травы

09:15 | 02.05.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. 147 фактов возгорания сухой травы и мусора зафиксировано в Пензенской области с 29 апреля по 1 мая. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по региону Сергей Козлов.

В Пензенской области с 29 апреля зафиксировано почти 150 возгораний сухой травы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Наибольшее количество выездов […] зафиксировано в Пензе — 34, Иссинском районе — 16, Бессоновском — 16, Нижнеломовском — 14, Лунинском — 14», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона во вторник, 2 мая.

Сергей Козлов добавил, что в Заре трава сгорела на площади примерно 50 га.

По его словам, до того момента, пока на место не выехали зампред областного правительства Дмитрий Семенов и мэр Пензы Виктор Кувайцев, должных мер принято не было.

«Было предотвращено нами порядка пяти загораний. Народ бездумно находится там — неопахано, сильный ветер», — описал он обстановку.

Сергей Козлов отметил, что сложная ситуация сложилась в Колышлейском районе.

«Чудом отстояли дачный поселок. [...] Зажгли свалку, и оно пошло вниз. [...] Хорошо вовремя прибыли подразделения и отстояли поселок», — пояснил начальник ГУ МЧС.

Он уточнил, что на территории 14 муниципальных образований, в том числе в Пензе, введен особый противопожарный режим, главам администраций остальных районов рекомендовано объявить его при ухудшении обстановки.

Сергей Козлов сообщил также, что с 29 апреля по 1 мая было зафиксировано пять очагов пожара в лесах Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
Губернатор назвал хорошим знаком решение вынести «Дружбу-2» за границы Кузнецка В Пензе инвалиды-колясочники примут участие в эстафете «Вахта памяти»
В Пензе подростки подозреваются в краже раскладушки и корыта «Транснефть» вложит 37 млн. рублей в ремонт пензенских учреждений образования
Восемь школьников из Пензенской области отправятся в «Артек» на слет юных историков В пензенском отделении «Транснефти» будет создано 400 рабочих мест
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама