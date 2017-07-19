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По факту гибели мотоциклиста на проспекте Победы в Пензе организована проверка

11:50 | 19.07.2017 | Происшествия

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Пенза, 19 июля 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту ДТП, произошедшего напротив дома №124А на проспекте Победы в Пензе, в результате которого погиб мотоциклист.

По факту гибели мотоциклиста на проспекте Победы в Пензе организована проверка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Во вторник, 18 июля, в 19.50 произошло столкновение автомобиля «Renault Duster» под управлением мужчины 1985 года рождения и мотоцикла «Honda». В результате происшествия мотоциклист 1993 года рождения от полученных травм скончался на месте», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что травмы получил пассажир автомобиля 1991 года рождения, который был госпитализирован.

«Водитель и еще один пассажир «Renault» 1991 года рождения после оказания медицинской помощи были отпущены», — отметили в Госавтоинспекции.
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