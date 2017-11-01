EN
18:07:17 Среда, 1 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

На дорогах Пензенской области за день пострадали четыре пешехода

14:42 | 01.11.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 1 ноября 2017. PenzaNews. Четыре пешехода — один мужчина и три женщины — получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП, произошедших на дорогах Пензенской области в последний день октября. Об этом сообщается на сайте Госавтоинспекции.

На дорогах Пензенской области за день пострадали четыре пешехода

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В Тамале примерно в 14.30 водитель автомобиля «ВАЗ-21099» сбил женщину 1950 года рождения.

Менее чем через два часа на проспекте Победы в Пензе водитель автомашины «ВАЗ-21099» допустил наезд на женщину 1958 года рождения.

Вскоре после 18.00 в Заречном на улице Строителей женщина 1975 года рождения пострадала в результате ДТП с участием автомобиля «ВАЗ-21101».

В 19.15 на улице Ставского в Пензе водитель кроссовера «Mitsubishi Outlander» сбил мужчину 1953 года рождения.

Все пострадавшим потребовалась госпитализация.

Обстоятельства дорожно-транспортных происшествий выясняются.
Актуальное
Читайте также
Олег Мельниченко провел круглый стол, посвященный ситуации в строительстве Вступил в силу приговор по делу о краже топлива из нефтепродуктопровода под Кузнецком
«МегаФон» и «Дом.ru» запустили акцию «Успеть за интернетом» Земельный участок в Рамзае передан для решения проблемы обманутых дольщиков
В Пензенской области на тренировочном ЕГЭ применят новую технологию В Пензе теплоэнергетики получили паспорт готовности к осенне-зимнему периоду
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver