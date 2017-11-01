На дорогах Пензенской области за день пострадали четыре пешехода Происшествия

Пенза, 1 ноября 2017. PenzaNews. Четыре пешехода — один мужчина и три женщины — получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП, произошедших на дорогах Пензенской области в последний день октября. Об этом сообщается на сайте Госавтоинспекции.

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В Тамале примерно в 14.30 водитель автомобиля «ВАЗ-21099» сбил женщину 1950 года рождения.

Менее чем через два часа на проспекте Победы в Пензе водитель автомашины «ВАЗ-21099» допустил наезд на женщину 1958 года рождения.

Вскоре после 18.00 в Заречном на улице Строителей женщина 1975 года рождения пострадала в результате ДТП с участием автомобиля «ВАЗ-21101».

В 19.15 на улице Ставского в Пензе водитель кроссовера «Mitsubishi Outlander» сбил мужчину 1953 года рождения.

Все пострадавшим потребовалась госпитализация.

Обстоятельства дорожно-транспортных происшествий выясняются.