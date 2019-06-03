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В Нижнем Ломове мужчина подозревается в поджоге машины из-за ревности

09:26 | 03.06.2019 | Происшествия

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Нижний Ломов, 3 июня 2019. PenzaNews. 38-летний житель Нижнего Ломова Пензенской области подозревается в поджоге чужого автомобиля из-за ревности.

В Нижнем Ломове мужчина подозревается в поджоге машины из-за ревности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Согласно материалам доследственной проверки, ночью 19 апреля 2019 года мужчина облил бензином и поджег автомобиль «Kia Rio», принадлежащий другому нижнеломовцу. Убедившись, что машина загорелась, злоумышленник скрылся с места происшествия. В результате иномарка выгорела полностью. Пострадал и рядом стоявший автомобиль. Сумма ущерба превысила 700 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, причиной незаконных действий стала ссора злоумышленника с супругой, у которой он накануне обнаружил переписку в интернете с владельцем машины.

«По данному факту возбуждено уголовное дело», — пояснила собеседница агентства.

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