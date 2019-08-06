EN
15:44:16 Вторник, 6 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Неосторожность при курении привела к гибели мужчины в Нижнем Ломове

12:44 | 06.08.2019 | Происшествия

Печать

Пенза, 6 августа 2019. PenzaNews. Неосторожное обращение с огнем при курении, по предварительным данным, стало причиной пожара в одной из квартир пятиэтажного дома в Нижнем Ломове Пензенской области, который унес жизнь мужчины. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Неосторожность при курении привела к гибели мужчины в Нижнем Ломове. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она уточнила, что тело владельца жилого помещения на первом этаже дома было найдено после ликвидации возгорания.

«По имеющейся информации, он проживал один, злоупотреблял спиртным», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что по факту гибели мужчины организована доследственная проверка.

Для установления точной причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пожар в однокомнатной квартире на первом этаже 5-этажного дома на улице Толстого в Нижнем Ломове Пензенской области произошел в минувший понедельник, 5 августа.

В результате происшествия один человек погиб. Во время тушения были эвакуированы 10 человек, трое спасены.

Загрузка...
Читайте также
Под Пензой фура смяла «ВАЗ», водитель легковой машины погиб Объявлен аукцион на строительство участка дороги на улице Алой в Засечном
Кувайцев занял шестое место в медиарейтинге глав столиц субъектов ПФО, Тактаров — 24-е Россельхозбанк запустил акцию «Счет с выгодой!» для малого и среднего бизнеса
Заключен под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве сожительницы в Нижнем Ломове В Пензе повторно проведут аукцион на строительство детсада на улице Депутатской
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама