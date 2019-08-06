Неосторожность при курении привела к гибели мужчины в Нижнем Ломове Происшествия

Пенза, 6 августа 2019. PenzaNews. Неосторожное обращение с огнем при курении, по предварительным данным, стало причиной пожара в одной из квартир пятиэтажного дома в Нижнем Ломове Пензенской области, который унес жизнь мужчины. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она уточнила, что тело владельца жилого помещения на первом этаже дома было найдено после ликвидации возгорания.

«По имеющейся информации, он проживал один, злоупотреблял спиртным», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что по факту гибели мужчины организована доследственная проверка.

Для установления точной причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пожар в однокомнатной квартире на первом этаже 5-этажного дома на улице Толстого в Нижнем Ломове Пензенской области произошел в минувший понедельник, 5 августа.

В результате происшествия один человек погиб. Во время тушения были эвакуированы 10 человек, трое спасены.