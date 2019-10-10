EN
15:03:18 Четверг, 10 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе на заводе «Биосинтез» произошло возгорание

09:50 | 10.10.2019 | Происшествия

Печать

Пенза, 10 октября 2019. PenzaNews. Возгорание произошло в одной из лабораторий фармацевтического предприятия «Биосинтез» на улице Дружбы в Пензе утром в четверг, 10 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по Пензенской области Анна Шупилова.

В Пензе на заводе «Биосинтез» произошло возгорание. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сигнал поступил в 9.35. На место автоматически были направлены подразделения по повышенному — второму — номеру вызова», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, прибывшие на место пожарные установили, что произошло возгорание светильника на площади 2 кв. метра.

«Из здания были эвакуированы 50 человек», — сказала Анна Шупилова.

Она добавила, что возгорание ликвидировано, в результате происшествия никто не пострадал.

Причины случившегося выясняются.

Загрузка...
Читайте также
Пензенский Минсельхоз и «Гомсельмаш» заключили соглашение о сотрудничестве Тело пропавшей в Пензенской области пенсионерки обнаружено в водоеме
Виктор Кувайцев осмотрел новый автобус, приобретенный для пензенского ТЮЗа Иван Зима назначен и.о. директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком»
В Пензе специалисты «Т Плюс» заменили более 8 км теплосетей Пензенский «Дизель» уступил «Югре» в Ханты-Мансийске
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement