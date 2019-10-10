В Пензе на заводе «Биосинтез» произошло возгорание Происшествия

Пенза, 10 октября 2019. PenzaNews. Возгорание произошло в одной из лабораторий фармацевтического предприятия «Биосинтез» на улице Дружбы в Пензе утром в четверг, 10 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по Пензенской области Анна Шупилова.

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«Сигнал поступил в 9.35. На место автоматически были направлены подразделения по повышенному — второму — номеру вызова», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, прибывшие на место пожарные установили, что произошло возгорание светильника на площади 2 кв. метра.

«Из здания были эвакуированы 50 человек», — сказала Анна Шупилова.

Она добавила, что возгорание ликвидировано, в результате происшествия никто не пострадал.

Причины случившегося выясняются.