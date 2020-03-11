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В Пензе выясняют обстоятельства смерти мужчины, пропавшего в феврале

09:00 | 11.03.2020 | Происшествия

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Пенза, 11 марта 2020. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины, пропавшего в Пензе две недели назад.

В Пензе выясняют обстоятельства смерти мужчины, пропавшего в феврале. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 8 марта собственниками одного из дачных участков садоводческого товарищества «Луч-2» на замерзшей поверхности реки Суры было обнаружено тело мужчины. Впоследствии установлено, что погибшим оказался житель Пензы 1957 года рождения, который с 25 февраля числился без вести пропавшим. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратились его родственники», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что, по предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате переохлаждения.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти жителя Пензы», — сказала собеседница агентства.

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