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Под Пензой из реки извлечено тело мужчины

09:05 | 15.09.2021 | Происшествия

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Пенза, 15 сентября 2021. PenzaNews. Тело мужчины, обнаруженное рыбаками, извлечено из реки Суры в Бессоновском районе Пензенской области в минувший вторник, 14 сентября; по данному факту организована доследственная проверка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Под Пензой из реки извлечено тело мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что местонахождение 61-летнего жителя села Вазерки не было известно с 4 сентября 2021 года. На следующий день заявление о его безвестном исчезновении поступило в правоохранительные органы от супруги», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что каких-либо телесных повреждений при осмотре трупа не обнаружено, для определения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины», — добавляется в сообщении.

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