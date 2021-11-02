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В результате пожара в доме на улице Ульяновской в Пензе погиб человек

10:24 | 02.11.2021 | Происшествия

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Пенза, 2 ноября 2021. PenzaNews. Мужчина 1967 года рождения погиб в результате пожара, произошедшего в 5-этажном доме №16 на улице Ульяновской в Пензе накануне вечером. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

В результате пожара в доме на улице Ульяновской в Пензе погиб человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, сигнал о происшествии поступил в 17.15.

«На втором этаже 5-этажного дома выгорела кухня на площади 10 кв. метров. Обнаружен погибший хозяин квартиры – мужчина 1967 года рождения», — сказала она.

Анна Шупилова добавила, что из подъезда дома были спасены три человека, в том числе ребенок.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области уточнила, что к тушению привлекались три единицы техники и 15 человек личного состава.

Причина и обстоятельства произошедшего выясняются.

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