11:12:55 Воскресенье, 8 февраля
Четыре человека погибли, трое пострадали в ДТП в Пензенской области

09:18 | 08.02.2026 | Происшествия

Пенза, 8 февраля 2026. PenzaNews. Четыре человека погибли, трое пострадали в результате столкновения грузового автомобиля «КамАЗ» и минивэна «Citroen», которое произошло на 21 км дороги «Городище — Никольск — Ночка» в Городищенском районе Пензенской области в минувшую субботу, 7 февраля.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, за рулем грузовика находился мужчина 1966 года рождения, минивэном управлял мужчина 1968 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Citroen» и три его пассажира — мужчины 1968, 1994 и 1996 годов рождения — от полученных телесных повреждений скончались на месте. Водитель автомобиля «КамАЗ» и два пассажира «Citroen» — мужчины 1983 и 2001 годов рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказано в тексте.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.


